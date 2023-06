The Crowded Room, Emmy Rossum risponde alle critiche sul gap di età tra lei e Tom Holland

Era il febbraio 2022 quando Emmy Rossum si unì a The Crowded Room, e oggi, a oltre un anno di distanza, la serie Apple TV+ scatena più di una critica riguardo la scelta del cast: da parte sua, l'attrice crede che il gap anagrafico di 10 anni tra lei e Tom Holland sia del tutto giustificabile.

"Appare verosimile, quando leggo la sceneggiatura" ha dichiarato Rossum. "Candy è una madre incredibilmente giovane, sembra una bambina quando rimane incinta all'età di 16 anni. Così, la osservi mentre invecchia dai 25 ai 35 anni".

In particolare, l'attrice di Mystic River, Un uomo tranquillo e Shameless è rimasta "innamorata della relazione madre-figlio e di tutto ciò che accade negli episodi successivi. Ero così presa dalla serie che ho adorato ogni singolo momento, specialmente in compagnia di Danny", interpretato da Zachary Golinger. "La nostra relazione era davvero magnifica".

Da parte sua, così aggiunge Tom Holland: "È uno show pieno di colpi di scena, non sai mai dove ti trovi o cosa sta succedendo. E tutto culminerà in una conclusione davvero miracolosa". In un'unica frase, "è una storia sulla determinazione di un ragazzino a sopravvivere".

The Crowded Room, infatti, racconterà il trauma psicologico e tutto il lungo, sofferto tentativo di raggiungere un equilibrio mentale. Ideato da Akiva Goldsman e basato sul romanzo di Daniel Keyes, il film debutterà su Apple TV+ il 9 giugno 2023. Eppure la sofferenza riguarda non soltanto i personaggi, ma anche gli attori: Tom Holland di The Crowded Room voleva rasarsi la testa pur di liberarsi del personaggio!