The Crowded Room: Emmy Rossum si unisce al cast della serie Apple con Tom Holland!

Emmy Rossum si è unita ad Amanda Seyfried nel cast di The Crowded Room, nuova serie di Apple vagamente basata sull'omonima biografia di Billy Milligan scritta da Daniel Keyes. Nello show Rossum interpreterà la madre di Tom Holland, una scelta di casting sicuramente curiosa.

L'attrice ha infatti 35 anni, solo 10 in più rispetto al collega, e sarà Candy. Il protagonista della vicenda, interpretato da Holland, si chiama Danny Sullivan, ed è una versione romanzata di Milligan che, alla fine degli anni '70, divenne la prima persona in assoluto assolta da un crimine in seguito a una diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità, noto a quel tempo come disturbo di personalità multipla. Mentre la psicologa clinica Rya (Amanda Seyfried) si troverà di fronte al caso più difficile della sua carriera, Candy continuerà a sognare una vita migliore per lei e suo figlio.

La serie sarà di natura antologica, e presenterà in ogni stagione un personaggio differente, seguendone le vicende nel corso di 10 puntate. Quello di Emmy Rossum, in ogni caso, non sarà sicuramente un nome nuovo per il pubblico: tanti i successi dell'attrice, tra cui ricordiamo la versione cinematografica de Il Fantasma dell'Opera e il più recente Shameless, che si è concluso quest'anno con l'undicesima stagione. Adesso la curiosità di vederla nei panni della madre di Holland è tanta. Noi non vediamo l'ora, e voi?