The Crowded Room, le prime foto mostrano Amanda Seyfried interrogare Tom Holland

Dopo le due new entry nel cast di The Crowded Room, serie Apple TV+ in arrivo il 9 giugno 2023, le nuove immagini ci forniscono un primo sguardo sulla trama.

Vediamo i due interpreti principali Amanda Seyfried e Tom Holland mentre sono seduti sul tavolo da interrogatorio, oltre a una donna che guida un'auto mentre accarezza un bambino – che sia il protagonista maschile nel passato? La storia è incentrata su Danny Sullivan (Holland), un uomo arrestato per essere stato coinvolto in una sparatoria a New York City nel 1979. Grazie alle interviste di Rya Goodwin (Seyfried), il passato del ragazzo verrà messo in luce nei suoi risvolti più autentici, fino a raggiungere una nuova consapevolezza che cambierà definitivamente la sua esistenza.

The Crowded Room è creato da Akiva Goldsman e diretto da Kornél Mundruczó per Apple TV+. Le riprese sono iniziate il 31 marzo 2022, per poi concludersi il 28 settembre dello stesso anno a New York, attraverso un processo creativo che ha tratto ispirazione dal saggio del 1981 The Minds of Billy Milligan di Daniel Keyes. Nel cast figurano attori del calibro di Emmy Rossun, Will Chase, Sasha Lane e Christopher Abbott.

Quanto ai due attori, Seyfried viene ricordato per svariate pellicole cinematografiche (Gone, Les Misérables, L'apparenza delle cose) e televisive (Veronica Mars, Twin Peaks, The Droupout), mentre Holland, principalmente, per aver interpretato Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe – non per questo vanno dimenticate pellicole come The Impossibile, Terre selvagge e Uncharted.

