The Crowded Room, la serie AppleTv+ ottiene il 14% su Rotten Tomatoes!

Manca sempre meno all'uscita in tutto il mondo di The Crowded Room, nuova serie con protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried. Mentre in giro per il mondo si tengono le prime anteprime, le opinioni della critica non sembrano essere eccezionali guardando anche i risultati collezionati sugli aggregatori.

Rotten Tomatoes molto spesso conquista il ruolo di indicatore dell'apprezzamento di un prodotto. Negli ultimi anni i risultati ottenuto sul sito hanno segnato o meno il destino (positivo o negativo che sia) di un film. Le prime recensioni riguardo The Crowded Room non lasciano buone impressioni guardando soprattutto il 14% collezionato dalla serie su Rotten Tomatoes. Già vittima di diverse polemiche, la serie non sta raccogliendo particolari consensi tra coloro che hanno avuto modo di vederla in anteprima.

La serie è stata al centro di diverse critiche, l'ultima ha ottenuto la risposta di Emmy Rossum che ha parlato del gap di età tra lei e Tom Holland in The Crowded Room. L'attrice, infatti, è stata invecchiata per interpretare la madre del personaggio di Holland nonostante i due abbiano appena 10 anni di differenza. Per capire quale sarà l'accoglienza della serie tra il pubblico generalista non si può fare altro che aspettare l'uscita prevista per il 9 giugno.

Tom Holland ha ammesso di aver provato a rasarsi i capelli dopo le riprese di The Crowded Room nel tentativo di uscire dal personaggio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!