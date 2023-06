The Crowded Room, Tom Holland annuncia un anno di stop dalla recitazione !

Tom Holland ha avuto degli anni particolarmente impegnativi. Dopo Spider-Man, Uncharted e la serie di prossima uscita The Crowded Room sembra che l'attore abbia intenzione di prendersi una pausa. La decisione fare un anno sabatico è arrivata proprio dopo aver lavorato alla serie AppleTv+.

Le emozioni che ha dovuto esplorare e approfondire all'interno della serie, l'hanno particolarmente colpito facendogli sentire la necessità di prendersi una pausa dal cinema e della serialità. Dopo anni in cui Holland è stato una presenza costante sul piccolo schermo tra cinecomic, film ad alto budget e piccoli progetti da piattaforma, sembra quasi giusto che l'attore preservi la sua salute mentale cercando di rimettersi in carreggiata al meglio della sua forma. Nonostante l'impegno messo dalla troupe i primi risultati di The Crowded Room segnano un 14% su Rotten Tomatoes.

"'È stato un periodo difficile, di sicuro" parlando del lavoro fatto sul set della serie AppleTv+. "Stavamo esplorando alcune emozioni che sicuramente non avevo mai provato prima. E poi, essere un produttore, affrontare i problemi quotidiani che si presentano con qualsiasi set cinematografico, ha solo aggiunto un livello extra di pressione. Io ora mi sto prendendo un anno di pausa, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show" ha concluso.

Il racconto di Billy Milligan, il protagonista di The Crowded Room, è anche la storia vera che ha ispirato Split di M. Night Shyamalan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!