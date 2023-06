The Crowded Room, Tom Holland difende la serie nonostante le 'pessime recensioni'

Tom Holland ha raccontato quanto sia stato difficile girare The Crowded Room e quanto abbia influito sulla sua salute mentale. Dopo l'esordio su Apple TV+, le recensioni non sono state gentili nei confronti della serie, con un punteggio su Rotten Tomatoes del 31% al momento, cosa di cui l'attore è consapevole, ma ha difeso lo stesso il suo show.

"Non è un segreto che il mio show The Crowded Room sia stato recensito in modo orribile", ha dichiarato la star di Spider-Man: No Way Home durante un'intervista con Get a Job! Holland ha scherzato sul fatto che la sua "resilienza" alle critiche derivi dal fatto di essere un tifoso della squadra di calcio del Tottenham, che "non ha mai vinto nulla" e ha aggiunto: "Sostenerli è incredibilmente difficile".

Holland aveva già parlato delle recensioni negative di The Crowded Room, ma aveva ribadito che non erano state il motivo della sua decisione di prendersi un anno di pausa dalla recitazione.

"Oggi sono qui per promuovere lo show", ha continuato. "Sono ancora qui. Sono molto resiliente. È una buona qualità in un nuovo dipendente". Più avanti nel video, Holland ha parlato di ciò che voleva trasmettere con la serie affermando: "Il messaggio dello show, che può parlare di tanti temi diversi, è che chiedere aiuto dovrebbe essere qualcosa che la società dovrebbe elogiare. È un atto di coraggio".

E ha continuato: "Che si tratti di abuso di sostanze, di abusi a casa, di abusi a scuola, alzarsi e chiedere aiuto non è qualcosa di cui ci si debba vergognare e spero che questo show possa rappresentarlo in modo veritiero e autentico, e soprattutto sensibile. Quindi, per me, se riusciamo in qualche modo a far sentire le persone responsabilizzate dicendo: 'Non mi sento bene, ho davvero bisogno di aiuto', allora abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati".

In precedenza Holland aveva ringraziato i suoi fan per aver dato al film un'alta valutazione su Rotten Tomatoes, che attualmente si attesta all'89%, ma che durante la sua apparizione a Live with Kelly and Mark era al salita fino al 94%.