The Crowded Room, Tom Holland sincero: 'Le recensioni sono state un calcio nei denti'

A nessuno piace mancare l'obbiettivo: per quanto Tom Holland possa dirsi decisamente soddisfatto della carriera portata avanti finora, la star di Spider-Man e Uncharted non sta dunque facendo certo salti di gioia per la risposta della critica a The Crowded Room, la serie Apple TV+ di cui è protagonista e produttore.

Pur avendo smentito ogni connessione tra le critiche a The Crowded Room e la sua decisione di concedersi un anno di pausa dalla recitazione, infatti, Holland non ha voluto nascondere la delusione provata nel rendersi conto di quanto lo show fosse stato accolto negativamente da parte della stampa specializzata.

"È stato come un calcio nei denti. Stavo scorrendo le pagine leggendo le recensioni, e all'improvviso mi sono detto: 'Wow, questa recensione è pessima'. Certe volte c'è qualcosa di positivo in ciò, ma stavolta non c'era davvero niente. [...] Arriveranno anche quelle positive, ci saranno anche quelle. Cerco sempre di avere una visione salutare di tutto ciò e di rispettare le opinioni di ognuno" ha spiegato l'attore.

Insomma, le stroncature sono passate tutt'altro che inosservate agli occhi del buon Tom, e d'altronde il punteggio di The Crowded Room su Rotten Tomatoes non fa che rincarare la dose. Riuscirà Holland a riscattarsi? Noi ci auguriamo con tutto il cuore di sì!