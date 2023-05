The Crowded Room, Tom Holland: 'Volevo rasarmi la testa per liberarmi del personaggio'

Dopo che il trailer di The Crowded Room è stato condiviso la scorsa settimana da Apple TV+, la serie con Tom Holland è diventata una delle più attese tra quelle in arrivo sulla piattaforma e più in generale sul mercato dello streaming. Nel corso di un'intervista, Tom Holland ha parlato di quanto personale sia stato il rapporto con il personaggio.

"Mi vedevo nel [personaggio], anche nella mia vita privata. Ricordo di aver avuto una specie di crollo a casa e di aver pensato: 'Mi raserò la testa. Devo radermi la testa perché devo liberarmi di questo personaggio'. E, ovviamente, eravamo a metà delle riprese, quindi ho deciso di non farlo... È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai provato prima", ha raccontato Holland.

Holland è uscito da questa esperienza con una prospettiva modificata sulla propria salute mentale. Il tempo trascorso con gli psichiatri lo ha messo in guardia dai fattori di stress della sua vita, come i social media. In aggiunta, è sobrio da oltre un anno, quindi sembra che, se non altro, la sua interpretazione del personaggio di Danny Sullivan alla fine abbia giovato a Holland. Dopo aver visto lo show, Holland ha dichiarato a Entertainment Weekly che spera che le persone "si sentano istruite sui rischi della salute mentale, sulle lotte [e] sulle nostre incredibili capacità di sopravvivenza".

Anche se in questi sette anni è stato impegnato a realizzare principalmente blockbuster, Holland ha dimostrato di essere un attore pieno di risorse in film come Civiltà perduta di James Gray e Le strade del male di Antonio Campos e sembra che The Crowded Room possa essere un'altra grande dimostrazione del suo innegabile talento. Ciò non toglie che Spider-Man 4 sia già in sviluppo.

Il progetto è in lavorazione fin dai primi anni '90. Basato sul libro di Daniel Keyes "The Minds of Billy Milligan", che racconta le imprese criminali di uno stupratore seriale affetto da disturbo dissociativo dell'identità, il progetto è quasi diventato il film successivo di James Cameron dopo Terminator 2: Il giorno del giudizio. Inizialmente il ruolo principale era stato affidato a John Cusack e Cameron si stava preparando alle riprese prima che una serie di cause legali (alcune intentate dallo stesso Milligan) facessero deragliare la produzione.

Dopodiché, nel 2021, Akiva Goldsman ha rielaborato il progetto in una miniserie per Apple TV+ prendendosi molte libertà creative e in parte deviando completamente traiettoria rispetto al romanzo di Milligan.

La serie uscirà il 9 giugno su Apple TV+ con i suoi primi tre episodi.