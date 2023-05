The Crowded Room: trailer e data per la serie Apple TV+ con Tom Holland e Amanda Seyfried

A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione delle prime foto di The Crowded Room, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha oggi diffuso il primo trailer ufficiale dell'attesa nuova serie tv con protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried.

La serie, come anticipato dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, uscirà il 9 giugno su Apple TV+ con i suoi primi tre episodi, dopo i quali sarà distribuita settimanalmente fino al gran finale previsto per il 28 luglio. Creata dal premio Oscar Akiva Goldsman, la serie è composta da di 10 episodi ed è interpretata anche da Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz, con guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

In The Crowded Room, un vagabondo solitario di nome Danny Sullivan (Tom Holland) viene arrestato per il suo coinvolgimento in una sparatoria a New York City nel 1979. Attraverso le interviste con l'interrogatore Rya Goodwin (Amanda Seyfried), gli spettatori apprendono la storia della vita di Sullivan. Il suo misterioso passato entra in gioco e alcuni colpi di scena lo portano a una rivelazione che gli cambierà la vita. Il thriller psicologico è ambientato a Manhattan, con Goodwin che a il compito di risolvere il mistero dietro il comportamento di Sullivan.

Per altre notizie su Tom Holland, scoprite quella che secondo i leaker e gli insider sarà la data di uscita di Spider-Man 4 del MCU, il cui annuncio ufficiale potrebbe essere vicino.