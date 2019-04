The Crown 3 arriverà su Netflix nella seconda metà del 2019, The Witcher a fine anno

A quanto pare non dovremmo aspettare ancora molto per l'arrivo su Netflix di due delle sue serie più attese: la terza stagione di The Crown e l'attesissimo adattamento di The Witcher.

Netflix non ha effettivamente rivelato la data esatta di diffusione in streaming delle due serie, ma ha confermato l'approdo della terza stagione di The Crown per la seconda metà del 2019 (dopo il 1° luglio), a circa 18 mesi di distanza dalla precedente mandata di episodi; per quanto riguarda, invece, l'attesa The Witcher, il colosso dello streaming fa sapere che la diffusione è prevista per il quarto quadrimestre di quest'anno, ovvero il periodo compreso tra settembre e dicembre.

La serie "reale" creata da Peter Morgan farà quindi compagnia alle altre serie attese su Netflix nella seconda metà dell'anno, come la terza stagione di Stranger Things (4 luglio), e le nuove stagioni di 13 Reasons Why, Orange is the New Black e La Casa di Carta, così come ai film Six Underground di Michael Bay con Ryan Reynolds e The Irishman, l'attesissimo gangster movie di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

"Non vediamo l'ora di poter lanciare questi prodotti assolutamente forti per la seconda parte dell'anno, incluso le nuove stagioni delle nostre serie più importanti", fa sapere Netflix in una nota stampa.

Ricordiamo che la terza stagione di The Crown vedrà un salto temporale importante, con la neo-Premio Oscar Olivia Colman subentrare nel ruolo della Regina Elisabetta II; nel cast di The Crown sono entrati anche Tobias Menzies (Outlander), Ben Daniels (The Exorcist) e Helena Bonham Carter. Di seguito vi rimandiamo alle immagini ufficiali della stagione diffuse via EW.