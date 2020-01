The Crown 3 batte Game of Thrones e vince il SAG Award per il miglior cast d'insieme

Si è tenuta ieri sera la cerimonia di premiazione degli Screen Actor Guild Award, premi dati ai migliori interpreti della stagione dal sindacato degli attori americani, che tra i vincitori ha anche visto l'intero cast d'insieme della splendida terza stagione di The Crown, serie drama in costume targata Netflix.

Il premio al Miglior Cast d'Insieme in una serie drammatica è dunque andato per la prima volta a The Crown, che ha sorprendentemente battuto gli interpreti dell'amatissima Game of Thrones, anche nell'ultimo anno della serie HBO, nonostante l'addio dei protagonisti tanto idolatrati dai fan della serialità contemporanea.



Si è trattato della seconda nomination nella categoria per la serie Netflix, che ha però vinto soltanto quest'anno dopo il cambio di interpreti al timone dello show, che sono tra altri gli eccezionali Olivia Colman, Helena Bonham Carter e Tobias Menzies. La Regina Elisabetta di Claire Foy aveva però vinto il SAG Award come Miglior Interprete Femminile in una serie drammatica nel 2018, per la seconda stagione della serie.



A ringraziare sul palco la Carter, che ha detto: "Domani lavoreremo tutti, quindi ci sbrighiamo in cinque minuti. È stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto e sono davvero stupita di ricevere un premio insieme agli altri colleghi per essermi sostanzialmente divertita. Ho avuto dei momenti meravigliosi, come penso anche gli altri. È davvero bello come sembra, questo show. Lo raccomando con tutto il cuore, se volete un lavoro".



The Crown 3 è disponibile su Netflix.