The Crown 3: data di uscita, cast, trama e tutto quello che c'è da sapere

Dopo la seconda stagione, uscita alla fine del 2017, i fan aspettano il ritorno della serie Netflix The Crown, sulla vita della regina Elisabetta. La serie sta arrivando, anche se non c’è ancora una data ufficiale, e avrà per protagonista Olivia Colman, premiata con l’Oscar per La favorita di Yorgos Lanthimos.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di The Crown.

Quando arriverà su Netflix?

Nel mese di aprile Deadline ha riportato che la serie sarebbe uscita nella seconda metà del 2019. In assenza di ulteriori aggiornamenti, questo potrebbe significare dopo l’estate, o in ogni caso entro la fine dell’anno.

Come sarà composto il cast?

Detto di Olivia Colman che sostituirà Claire Foy nei panni della regina, da segnalare anche il nuovo principe Filippo, che non avrà più le fattezze di Matt Smith ma quelle di Tobias Menzies. Helena Bonham Carter sostituirà Vanessa Kirby nei panni della principessa Margaret. Josh O'Connor sarà invece il giovane principe Carlo. Erin Doherty interpreterà la principessa Anna, Marion Bailey sarà la nuova regina madre e Jason Watkins sarà l’ex primo ministro Harold Wilson. Emerald Fennell, infine, sarà la giovane Camilla Parker Bowles.

Di cosa parlerà la terza stagione?

Secondo il creatore Peter Morgan, la terza stagione si svolgerà dal 1964 al 1976. Potenzialmente, quindi, possiamo aspettarci i due mandati di Harold Wilson come primo ministro, l’ascesa di Margaret Thatcher, la relazione della principessa Margaret con il baronetto Roddy Llewellyn, la vittoria dell’Inghilterra ai mondiali di calcio del 1966, lo sbarco sulla Luna e lo sciopero dei minatori del 1972.

Ci sarà la principessa Diana?

“Non in questa stagione” ha confermato Nina Gold, direttrice del casting, ma ha anche aggiunto che “quando entrerà in scena sarà molto interessante”. Nelle prossime stagioni, ambientate tra gli anni Ottanta e Novanta, Diana Spencer (che sarà interpretata da Emma Corrin) diventerà uno dei personaggi più importanti della serie. “La principessa Diana era un'icona” ha dichiarato la giovane attrice, “esplorarla attraverso la sceneggiatura di Peter Morgan è un'occasione eccezionale e mi impegnerò a renderle giustizia."