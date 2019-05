The Crown 3, Emerald Fennell sarà una Camilla Parker 'molto personale'

L’attrice Emerald Fennell, già showrunner di Killing Eve, interpreterà Camilla Parker Bowles nella terza stagione della serie Netflix The Crown. La sua versione della Duchessa di Cornovaglia, promette, sarà “molto personale”.

La notizia dell’ingaggio di Emerald Fennell in The Crown è dello scorso gennaio. L’attrice ha recentemente anticipato che la sua interpretazione di Camilla Parker sarà piuttosto originale. “La cosa veramente bella è che non c’è assolutamente nulla della giovane Camilla” ha detto al New York Times. “Lei era molto riservata, e quello che affrontiamo nella terza stagione è il suo rapporto con Carlo, che ha preceduto – e di decenni - il suo matrimonio”. Si è resa quindi conto di non conoscere molto della giovane Camilla, avendola studiata partendo solo da chi è Camilla oggi. Peter Morgan, creatore della serie, le ha quindi suggerito di “disattivare la parte analitica e angosciosa del mio cervello", e il risultato è dunque questa interpretazione.

Oltre a interpretare Camilla Parker Bowles nella terza stagione di The Crown, Emerald Fennell ha sostituito Phoebe Waller-Bridge come showrunner della seconda stagione di Killing Eve. The Crown 3 arriverà nella seconda metà dell'anno, e avrà tra gli interpreti Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher. Lady Diana sarà invece interpretata da Emma Corrin.