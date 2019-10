The Crown 3, su Empire in esclusiva una foto di Carlo e Camilla

Empire ha pubblicato in esclusiva una foto di due personaggi del rinnovato cast di The Crown, la serie Netflix sulla regina Elisabetta II giunta alla sua terza stagione. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Josh O'Connor ed Emerald Fennell.

Come sappiamo, per rendere al meglio lo scorrere del tempo e le differenti età dei personaggi, alcuni tra i protagonisti delle prime due stagioni saranno sostituiti. Il premio Oscar Olivia Colman (che ha parlato recentemente di un errore di coerenza narrativa) prenderà il posto di Claire Foy nei panni della regina Elisabetta, mentre la sorella di quest'ultima, la principessa Margaret, sarà interpretata da Helena Bonham Carter e non più da Vanessa Kirby. La nuova stagione si focalizzerà poi anche sulla nuova generazione di reali, e vedrà entrare in scena tra gli altri il principe Carlo e Camilla Parker Bowles (allora Camilla Shand).

La foto di Empire, che potete vedere in calce all'articolo, raffigura Josh O'Connor ed Emerald Fennell nella versione giovanile dell'erede al trono e della donna che anni dopo sarà la causa della fine del matrimonio di Carlo e Lady Diana.

Josh O'Connor è apparso in serie tv come Peaky Blinders, Doctor Who e Law and Order: UK, e in alcuni film come The Program di Stephen Frears e La terra di Dio - God's own country di Francis Lee.

Emerald Fennell è invece nota soprattutto per la serie BBC Call the midwife, in cui ha interpretato il personaggio di Patsy Mount.

Dai un'occhiata al trailer italiano di The Crown 3, su Netflix dal prossimo 17 novembre.