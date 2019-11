The Crown 3, Erin Doherty sulla Principessa Anna 'Non sapevo nulla su di lei'

Nella terza stagione di The Crown esploreremo meglio il personaggio della Principessa Anna. Una figura che nemmeno Erin Doherty, che la interpreta nella serie, conosceva davvero.

"Onestamente, quando si è parlato di fare i provini per la parte, non sapevo letteralmente nulla sul suo conto. Ma proprio niente! Ricordo di quando ero al telefono col mio agente e gli chiesi 'Di chi stiamo parlando?'. Non sapevo chi fosse" ha ammesso candidamente Erin Doherty in un'intervista con The Wrap.

Secondogenita e unica figlia della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo (interpretati in questa stagione da Olivia Colman e Tobias Menzies), finora avevamo visto Anna solo da bambina, mentre adesso la vedremo attraversare sullo schermo, tra terza e quarta stagione, i complicati anni che segnano il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

"Trovo che dica molto il fatto che si sappia così poco di un membro della famiglia reale.Così ho utilizzato quest aspetto per aiutarmi nella costruzione del personaggio" continua la Doherty.

Eppure, neanche Anna poteva sfuggire allo scrutinio pubblico: "Quello che credo di ammirare di più di Anna, e quello che non mi aspettavo, è il tipo di scrutinio a cui è stata sottoposta fin dalla più tenera età, anche fisicamente. Come quei commenti sul suo essere sciatta, e roba del genere, quando era solo una ragazzina... Se a quell'età qualcuno avesse detto le stesse cose su di me, credo che ne sarei rimasta segnata a vita, figurarsi a leggerle nei tabloid in giro per l'Inghilterra! Mi stupisce come abbia affrontato tutto questo e ne sia venuta fuori così forte. Mi ispirano davvero la sua fiducia in sé stessa e la sua determinazione nell'essere così onesta e aperta nel manifestare ciò che prova. Ma c'è anche una sorta di ribellione che la distingue dal resto della famiglia reale. È come una gemma di verità".



