The Crown 3, Olivia Colman e quell'incontro con la vera Regina

Nelle prime immagini che abbiamo visto della terza stagione di The Crown la nuova protagonista Olivia Colman appare impeccabile, fiera e composta proprio come il suo personaggio, Elisabetta II. Quando si è ritrovata faccia a faccia con la vera regina, però, era decisamente più agitata.

L'attrice che sostituirà Claire Foy nella serie Netflix (e che ammette di temere il confronto con la collega) ha raccontato l'aneddoto a Entertainment Weekly. "Ho incontrato per caso la regina" ha detto. "È successo a un incontro del British Film Institute per promuovere e valorizzare il cinema indipendente britannico. Ci siamo ritrovati improvvisamente in una grande sala, ci saranno state duecento persone. Io non avevo letto l'ordine del giorno, pensavo che saremmo andati a mangiare qualcosa. Mi giro e dietro l'angolo vedo la regina Elisabetta e il principe Filippo."

Per un attimo Olivia Colman ammette di essere andata nel panico. "Oh no! Non sapevo cosa fare! Fortunatamente, un gentiluomo in divisa con le spalline mi ha detto: Non fare nulla di esagerato, un piccolo inchino e dici 'Maestà', 'Altezza Reale' e via, nel modo più veloce possibile."

Seguendo il consiglio, l'attrice ha fatto come suggerito. "Sono riuscita a ricordare cosa dire, poi una stretta di mano sudaticcia e un po' impacciata e l'ho superata..."

La terza stagione di The Crown sarà su Netflix dal 17 novembre. Dai un'occhiata ai poster ufficiali di The Crown 3.