The Crown 3: Olivia Colman parla del rapporto tra Elisabetta e Margaret

Gli ultimi aggiornamenti relativi alla terza stagione di The Crown, show realizzato per il servizio streaming di Netflix, hanno sempre avuto a che fare con le immagini dei nuovi interpreti scelti per impersonare i personaggi in un’età più matura. Oggi, invece, giungono dettagli sugli elementi narrativi delle prossime puntate grazie a Olivia Colman.

L’attrice ha raccolto l’eredità della collega Claire Foy (First Man - Il primo uomo, Millennium - Quello che non uccide), la quale grazie alla partecipazione nei panni della regina Elisabetta II ha meritatamente strappato la vittoria di un Golden Globe e di un Emmy Award nella categoria miglior attrice in una serie drammatica. La Colman si è aperta a proposito di questo importante ruolo che le è stato affidato in una intervista con Vanity Fair, di cui vi riportiamo alcuni stralci qui sotto relativi al rapporto che si andrà ad instaurare tra Elisabetta e la Principessa Margaret (Helena Bonham Carter):

“Sono arrivate a scontrarsi, ma in un certo senso sono le uniche che si conoscono bene a vicenda e le sole sulle quali possano fare affidamento. Elisabetta e Margaret hanno fatto ogni cosa insieme da bambine, sono state istruite nella stessa stanza, hanno dormito nella stessa camera, tutto. Hanno visto il mondo dalla medesima finestra. Ad un certo punto poi sono state inserite in queste posizioni che non hanno mai voluto realmente”.

L’interprete della regina non è la sola new entry nelle fila del cast artistico, infatti si sono aggregati anche Jason Watkins, Ben Daniels, Erin Doherty, Josh O’Connor, Marion Bailey, Tobias Menzies e la già citata Helena Bonham Carter che entra nel ruolo della Principessa Margaret, andando a sostituire la brillante e talentuosa Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Fallout):

“Lei [Helena Bonham Carter] è una donna straordinaria. È così calorosa, accomodante in tutto, deliziosa. Sono davvero molto fortunata di aver passato i miei giorni con lei”.

I nuovi episodi di The Crown saranno ambientati nel corso dei due mandati del primo ministro inglese Harold Wilson (Jason Watkins) e arriveranno fino al 1976. La terza stagione della serie Netflix debutterà sul servizio di streaming on demand nel corso del 2019, anche se ad oggi non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.