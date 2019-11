The Crown 3: i riflettori sono puntati sul Principe Carlo nel nuovo promo

Carlo d'Inghilterra, ma anche Principe del Galles. Josh O'Connor è il Principe Carlo nel nuovo promo della terza stagione di The Crown, in uscita il 17 novembre su Netflix.

Croeso i Cymru.

Benvenuti nel Galles... Di The Crown.

L'attesa nuova stagione del dramma storico di Netflix basato sulla vita della Famiglia Reale d'Inghilterra attualmente sul trono (di cui potete già leggere il nostro parere nella recensione della terza stagione di The Crown) ci presenterà una versione più adulta (o, semplicemente, invecchiata) dei personaggi che abbiamo già imparato a conoscere nei precedenti episodi, e tra questi vi saranno anche il Principe Carlo (Josh O' Connor) e la Principessa Anna (Erin Doherty).

Nel video che potete trovare anche in testa alla notizia, i riflettori saranno puntati sul primo, e sulle difficoltà che avrà nell'ambientarsi nella nazione di cui detiene il titolo di Principe.

"Sei stato mandato nel Galles per mostrare rispetto, non le tue abilità linguistiche" intona severamente la Regina Elisabetta di Olivia Colman, che ha preso il posto di Claire Foy nel recast generale dello show.

Ma il Galles non sarà l'unica preoccupazione di Carlo in The Crown 3, poichè come abbiamo visto nei giorni scorsi, verrà introdotto anche il personaggio di Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), di cui abbiamo già delle prime foto dal set assieme al Principe.

La terza stagione di The Crown ripercorrà gli anni che vanno dal 1964 al 1976. La quarta stagione della serie, invece, vedrà anche l'aggiunta nel cast di Emma Corrin nelle vesti della Principessa Diana e di Gillian Anderson nei panni di Margaret Tatcher.