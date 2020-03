The Crown 4 batte il CoronaVirus: Netflix termina le riprese in anticipo di due giorni

Dopo il recente congelamento delle produzioni Netflix, in molti temevano che anche The Crown 4 avrebbe subito una battuta d'arresto nonostante fossero rimaste solo le poche scene da girare. Fortunatamente , non solo le riprese sono terminate, ma l'ultimo ciak è arrivato con addirittura due giorni d'anticipo.

Molte produzioni stanno sospendendo i lavori a causa della crescente emergenza dovuta dal COVID-19, ma, come The 100 prima di essa, anche The Crown ha deciso di continuare a girare ed arrivare fino in fondo alla sceneggiatura.

A darne notizia poco fa il magazine Entertainment Weekly, rassicurando quindi le migliaia di fan di tutto il mondo: a questo punto non resta che montare il filmato, attività che potrà essere svolta comodamente da casa, permettendo all'intero cast di tirare un duplice respiro di sollievo.

Incrociando le dita, la quarta stagione narrante le vicende della famiglia reale inglese sarà disponibile su Netflix entro la fine dell'anno, riportando sul piccolo schermo Olivia Colman, nei panni della Regina Elisabetta II, insieme a Tobias Menzies (Principe Filippio), Helena Bonham Carter (Principessa Margareth), Erin Doherty (Principessa Anna), Josh O'Connor (Principe Carlo). A loro si aggiungerà anche l'attesissima new entry Emma Corrin, che vestirà i panni dell'iconica Principessa Diana.

Nella quarta stagione di The Crown assisteremo a conflitti interni al palazzo reale e al duro scontro con Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson.