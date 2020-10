The Crown 4 esplorerà il periodo meno conosciuto di Diana: le anticipazioni di Emma Corrin

La quarta stagione di The Crown è attesa tra le altre cose per il debutto di Lady Diana, interpretata per l'occasione dalla new entry Emma Corrin, e meno di un mese dall'uscita dei nuovi episodi l'attrice ha svelato alcuni retroscena e anticipazioni sul ruolo.

Parlando della sua esperienza con i coach dialettali durante una recente intervista con Variety, di cui potete trovare il video in cima alla pagina, la Corrin ha spiegato: "Adoro la sua voce, mi manca davvero molto. Va giù ogni volta che dice qualcosa, il che fa sembrare tutto ciò che dice piuttosto triste".

L'attrice ha poi raccontato dell'emozionante momento in cui è stata scelta come interprete di Diana: "Eravamo in una casa molto signorile, abbiamo latto la scena, e poi Ben [Caron] si è rivolto a Suzanne [Mackie] dicendo: 'Posso dirglielo ora?' E Suzanne ha risposto 'Leggiamola ancora una volta'. Così l'abbiamo riletta e poi Ben ha detto 'Sarai la nostra Diana?' È stato intenso, Josh era lì nella stanza ed era una cosa incredibile. Penso che in realtà lui ne abbia una memoria migliore di me, perché il mio cervello ha smesso di funzionare. Ho un blackout da quando mi hanno offerto il ruolo a quando ero in macchina a chiamare la mia famiglia mentre tornavo a casa."

Per quanto riguarda l'arco narrativo del personaggio, la Corrin ha anticipato: "Amo la Diana che incontriamo all'inizio per tanti motivi... questa è la Diana che nessuno conosce. Sappiamo tutti com'era da più grande, ci sono moltissimi filmati. Perciò sono rimasta davvero affascinata dall'aver conosciuto la giovane Diana."

Vi ricordiamo che la nuova stagione della serie Netflix sarà disponibile dal prossimo 15 novembre. Nell'attesa, vi rimandiamo ai poster di The Crown 4 dedicati ai protagonisti. Per altre notizie, invece, vi segnaliamo che Dominic West è in trattative per interpretare il Principe Carlo nelle stagioni finali dello show.