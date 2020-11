The Crown 4, avete già finito la stagione? Ecco 9 serie se avete amato i re

I Reali d'Inghilterra sono finalmente tornati su Netflix. La quarta stagione di The Crown è già disponibile per il binge-watching, ma cosa guardare una volta ultimato anche questo? Vi aiutiamo noi.

Come sempre, i colleghi di TV Guide ci forniscono degli ottimi spunti con le loro liste di serie tv da consumare una volta in crisi d'astinenza dai nostri show preferiti.

In questo caso, se ciò che vi ha attratto di The Crown sono state le tanto affascinanti quanto intricate vite dei reali e dei nobili, le atmosfere di altri tempi e, sostanzialmente, la sua profonda Britishness, non si possono non nominare serie tv come I Tudors con Jonathan Rhys Meyers e Natalie Dormer, Victoria con Jenna Coleman e Tom Hughes, o Downton Abbey di Julian Fellows: tre popolari prodotti che hanno affascinato, ognuno a proprio modo, il pubblico nazionale e internazionale.

Degna di nota è poi sicuramente una tra le più nuove aggiunte al genere, la serie Hulu The Great con Nicholas Hoult e Elle Fanning, già rinnovata per una seconda stagione, mentre per i fan di Olivia Colman (e David Tennant) c'è sempre Broadchurch.

Da non sottovalutare poi la docuserie sempre di Netflix The Royal House of Windsor, mentre di diversa natura, ma sempre per chi ama l'Inghilterra... The Great British Baking Show (il Bake Off Inglese, per intendersi).

Ma se volete scoprire tutti i titoli in lista, basta dare un'occhiata qui di seguito.

Downton Abbey

The Great

I Tudors

Victoria

Broadchurch

The Great British Baking Show

The Royal House of Windsor

Queen Sugar

The Americans

E voi, avete già visto la quarta stagione di The Crown? Cosa ne avete pensato? E quali di queste serie vi ispira di più? Fateci sapere nei commenti.