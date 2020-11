The Crown 4, Gillian Anderson su Margaret Thatcher: 'Non penso alle mie opinioni'

L'ultimo trailer della quarta stagione di The Crown ci ha mostrato Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher, la celebre attrice ha quindi discusso di come si è avvicinata al ruolo dell'ex primo ministro britannico.

Rispondendo alle domande dei giornalisti di Variety, Gillian Anderson ha parlato di come ha deciso di approcciarsi all'interpretazione di uno dei personaggi più controversi del ventesimo secolo, le cui politiche hanno scatenato forti proteste nel Regno Unito. Ecco il suo commento: "Ho trovato che quando si deve interpretare un personaggio storico bisogna mettere da parte tutte le proprie opinioni e i preconcetti che si hanno nei suoi riguardi, e soprattutto quando si parla di Margaret Thatcher. Questo perché quando i personaggi fanno delle scelte nelle puntate della serie, bisogna capire come sono arrivati a quel punto, e nel caso della Thatcher come si sono sviluppate le sue politiche".

Nonostante sia stata la prima primo ministro donna nella storia inglese, Margaret Thathcher non era molto interessata al femminismo e alla parità di genere, come conferma anche Gillian Anderson: "Nella stagione non parleremo di femminismo, la Thatcher cercava solo di andare avanti, considerando il suo pensiero dubito che fosse interessata a questi discorsi". Ricordiamo che le puntate inedite saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 15 novembre, nel frattempo vi lasciamo con questa Intervista ad Emma Corrin di The Crown.