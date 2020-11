The Crown 4: I fan hanno notato un particolare 'cameo' in una puntata della serie

Oltre i commenti della Regina Elisabetta su The Crown, vi segnaliamo questa curiosità, notata da alcuni fan, riguardo la comparsa di un topo in uno degli episodi della quarta stagione della serie prodotta da Netflix.

In calce alla notizia trovate vari tweet a riguardo, in particolare quello condiviso da @mojomoviesyt, che con una immagine ha mostrato un dettaglio quasi invisibile della serie. Ecco il suo messaggio: "Qualcun altro ha notato il topo camminare tranquillamente davanti alla Regina Madre nel terzo episodio?". A quel punto sono apparsi altri tweet dei numerosi fan dello show, che hanno espresso il loro stupore di fronte a questo evento, mentre altri hanno iniziato a fare ironia sulla futura carriera da attore del topo.

Anche l'account Twitter ufficiale di The Crown ha scherzato su questa improbabile svista, proponendolo come vincitore del premio come miglior guest star in una serie TV. Come avete potuto leggere nella nostra recensione della quarta stagione di The Crown, le puntate inedite dello show hanno convinto critica e pubblico, permettendoci di conoscere qualche retroscena in più sulla vita di Lady Diana e del governo di Margaret Thatcher. Infine, è stato confermato che The Crown andrà in onda per altre due stagioni, concludendosi così dopo la sesta parte.