The Crown 4, su Netflix da oggi torna la famiglia reale: e c'è anche Lady Diana

Da oggi torna su Netflix l'acclamata serie televisiva The Crown, con nuovi emozionanti episodi realizzati come sempre dal creatore e sceneggiatore Peter Morgan e interpretati da Olivia Colman, erede - si fa per dire - del ruolo di Elisabetta che fu di Claire Foy.

Al cast della terza stagione, che con un salto generazionale aveva sostituto quelle delle prime due, si aggiungono anche due importantissime new entry. Stiamo parlando delle attesissime Gillian Anderson ed Emma Corrin, interpreti rispettivamente della prima-primo ministro donna Margaret Thatcher e dell'amata Lady Diana: della prima verrà mostrata la ferrea personalità sia in ambito pubblico che lavorativo nonché in quello privato, mentre della seconda si racconteranno gli anni giovanili, il suo famoso entusiasmo per il matrimonio reale col principe Carlo ma anche i suoi lati più oscuri, come i problemi di bulimia.

La storia della stagione 4 ripartirà dal 1979, proprio l'anno in cui Margaret Thatcher vinse le elezioni diventando il primo premier donna del Paese. I dieci episodi ripercorreranno tutti gli anni dei suoi tre mandati focalizzandosi anche sui retroscena del suo rapporto con la Regina. Tra gli eventi storici toccati dalle sceneggiature di Peter Morgan anche l'assassinio di Louis Mountbatten, la guerra delle Falkland, la politica aggressiva contro il regime di segregazione razziale dell'Apartheid in Sudafrica, i viaggi dei nuovi sposi Carlo e Diana e tanto altro ancora.

La storia d'amore tra il principe primo discendente al trono e della ragazza più popolare della Gran Bretagna potrebbe la distrazione ideale per unire il popolo inglese, eppure tra le mura del palazzo la famiglia reale appare sempre più divisa.

