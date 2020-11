The Crown 4: Olivia Colman e Helena Bonham Carter pronte a cedere il passo al nuovo cast

Nella giornata di oggi è stata diffusa in streaming su Netflix la quarta stagione di The Crown, che come noto sarà l'ultima ad avere come protagoniste Olivia Colman ed Helena Bonham Carter rispettivamente nelle parti della Regina Elisabetta II e della principessa Margaret. Le due attrici cederanno il passo a Imelda Staunton e Lesley Manville.

"Sono molto triste per questo, ma è tempo che venga impersonata da qualcun altro", ha commentato la Bonham Carter, che ha ereditato il suo ruolo da Vanessa Kirby, interprete della principessa Margaret nelle prime due stagioni dello show. "C'è stato un punto verso la fine in cui mi rendevo conto di non essere concentrata come avrei dovuto solo a causa del fatto di averla interpretata a lungo. Ma è una parte da sogno. Ed è stato divertente interpretarla. E' come se avessi avuto qualcuno seduto accanto a me. Qualche volta succede agli attori, è come avere un hotel in cui qualcuno decide di entrare e rimanere. E lei è stata davvero una compagnia divertente".

La Colman, che cederà il ruolo a Imelda Stanuton, aveva dichiarato divertita: "Alcune volte speravo non fosse qualcuno di così bravo", ma ha ammesso anche di non vedere l'ora di dare consigli utili alla collega: "Se mi chiamasse sarei tremendamente felice. Immagino che il mio miglior consiglio sarebbe 'Buona fortuna, la parrucca da un po' di prurito, lavora sulla tua camminata".

Bonham Carter ha poi ricordato i consigli ricevuti da Vanessa Kirby: "Vanessa è stata molto generosa con me e mi ha dato ogni genere di consigli, quindi non vedo l'ora di ricevere la chiamata di Lesley e fare lo stesso a mia volta. Potrebbe però non essere minimamente interessata a ciò che ho da dire. Ma è come una staffetta nella quale si aiuta il successivo. Le darò la mia sigaretta e le augurerò buona fortuna. Però non mi dispiacerebbe un giorno prendermi un tè con Vanessa e Lesley".

