The Crown 4, la reazione di Olivia Colman quando ha scoperto di interpretare la Regina

La quarta stagione di The Crown sta per arrivare su Netflix e Olivia Colman vestirà di nuovo i panni della Regina Elisabetta II dopo essere entrata nel ruolo che Claire Foy ha assunto per prima, la performance di Colman le è valsa una nomination agli Emmy e un Golden Globe 2020 per la migliore interpretazione in una serie televisiva drammatica.

Adesso i fan non vedono l’ora di vedere il suo ritorno nella quarta stagione , in cui lei dovrebbe avere una resa dei conti politica con Margaret Thatcher (Gillian Anderson) e i primi grandi disaccordi con la Principessa Diana (Emma Corrin).

In una clip esclusiva che anticipa l'uscita del 3 novembre da Sony Home Entertainment di The Crown: The Complete Third Season in Blu-ray e DVD, Colman ripensa al momento in cui ha scoperto di aver ottenuto la parte.

"Ero in macchina con la mia famiglia e il mio agente mi ha chiamato e lei stava cercando di essere discreta, credo, quindi andavo in giro per le case e non sapevo di cosa stesse parlando. E poi, The Crown!" dice Colman. "E io ho avuto una reazione molto poco cool e ho detto di sì."

Sempre nel video, il produttore esecutivo di The Crown Benjamin Caron ha elogiato la professionalità di Colman. "Non ci sono arie su Olivia", dice. "Ci fa ridere, noi e l'intera troupe per la maggior parte della giornata, ma quando sei sul set e quando dici azione, c'è quel momento in cui cambia e la regina è arrivata".



Anche Helena Bonham Carter, che interpreta la principessa Margaret, non ha potuto fare a meno di parlare della performance di Colman. "La prima volta che ho visto Olivia con la sua parrucca è stato magico", dice. "Era come, 'Oh mio Dio, la regina è qui nella stanza."



Per vederla trasformarsi ancora una volta guarda il trailer della quarta stagione di The Crown in uscita su Netflix il 15 novembre e scopri la reazione sul set all'abito da sposa di Lady Diana.