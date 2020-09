The Crown 4: la regina Elisabetta e Lady Diana nelle nuove foto della serie Netflix

La quarta stagione di The Crown sarà una sfilata di personaggi storici conosciuti da tutti, e nelle nuove foto promozionali pubblicate da Netflix possiamo ammirare icone come la Regina Elisabetta di Olivia Colman, Margaret Thatcher interpretata da Gillian Anderson e la principessa Diana, new entry con il volto di Emma Corrin.

Le nuove puntate saranno quindi un grande tributo alla compianta Lady Diana, e le immagini che ritraggono l'attrice nei panni del personaggio hanno già stupito i fan per la fedeltà dimostrata. Del resto, la serie Netflix è famosa per essere riuscita a coinvolgere gli spettatori all'interno della vita sociale dei reali inglesi, tra intrighi di potere e complesse relazioni familiari, il tutto all'interno di un contesto storico credibile e ben rappresentato.

Nei nuovi scatti vediamo comparire diversi personaggi fondamentali per la vita politica del paese negli anni '70/'80, come Margaret Thatcher e Camilla Parker Bowles. Nelle nuove puntate potremo infatti esplorare avvenimenti come il matrimonio tra Diana e il Principe Carlo, il loro tour in Australia e saperne di più circa il rapporto tra la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sorella, la principessa Margaret (Helena Bonham Carter).

L'appuntamento è per il 15 novembre 2020 su Netflix, come rivelato dal primo trailer di The Crown 4.