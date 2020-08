The Crown 4: il primo teaser trailer con Olivia Colman svela la data di uscita su Netflix!

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter il primo teaser trailer di The Crown 4, tramite il quale ha svelato la data di uscita dei nuovi episodi della pluripremiata serie con Olivia Colman.

La quarta stagione di The Crown sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma a partire dal prossimo 15 novembre: come al solito potete ammirare il teaser trailer in calcio all'articolo.

Nel filmato promozionale la regina Elisabetta II dice: "Non si può permettere che qualcosa di importante come la monarchia fallisca". Inoltre ai fan viene data la possibilità di un primo first look le di Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher e della principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. Quest'ultima è mostrata nel suo abito da sposa il giorno delle nozze con il principe Carlo (Josh O'Connor).

Prodotta da Left Bank Pictures e creata da Peter Morgan, la quarta stagione racconterà l'arrivo di Margaret Thatcher sulla scena politica britannica in qualità di Primo Ministro e il rapporto spesso difficile tra il principe Carlo e Diana. L'attesa per i nuovi episodi è altissima, soprattutto perché saranno gli ultimi per circa due anni: lo show infatti si prenderà una pausa per le riprese fino al 2021, il che significa che la stagione 5 recentemente annunciata non arriverà prima del 2022.

Imelda Staunton succederà alla Colman sul trono di Netflix, mentre Elizabeth Debicki sarà Lady Diana.