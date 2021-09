The Crown 5, in che anni sarà ambientata la serie con Imelda Staunton?

Come sappiamo, ogni stagione di The Crown racconta la famiglia reale inglese in un particolare momento della sua storia. E così nella prima season abbiamo assistito all'arrivo sul trono di una giovane Elisabetta II, e ne abbiamo seguito le gesta fino a vederla maturare. Ma con il salto in avanti della stagione 5, in che punto della storia saremo?

Come abbiamo appreso, il cast sarà totalmente rinnovato. Abbiamo ad esempio fatto la conoscenza dei nuovi Carlo e Diana in The Crown 5, e recentemente proprio la stessa Imelda Staunton ci ha annunciato la data di arrivo di The Crown 5. Proprio lei sarà, infatti, a vestire i panni della Regina Elisabetta, ereditati da una superlativa Olivia Colman. La serie arriverà sui nostri schermi con la sua quinta e penultima stagione nel Novembre 2022.

Con questo cast interamente rinnovato saremo catapultati negli anni '90, un periodo decisamente turbolento per la famiglia reale inglese per molti motivi, e in cui Lady Diana, che abbiamo già conosciuto, diventerà ancora di più la vera star. Tante e spesso controverse le vicende trattate dai nuovi 10 episodi. Si parlerà sicuramente infatti del divorzio di Carlo e Diana, della famosa intervista alla BBC e dell'incendio al Castello di Windsor. Insomma, ci sarà sicuramente da divertirsi. Almeno per il pubblico, per la famiglia reale forse, secondo quanto appreso nel tempo attraverso dichiarazioni fatte dai protagonisti sul prodotto, un po' meno.