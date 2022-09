The Crown 5, annunciata la data d'uscita su Netflix: è vicina!

Solo pochi giorni fa, all'indomani della morte della Regina Elisabetta II, la produzione di The Crown aveva annunciato uno stop momentaneo come forma di ossequio ai funerali. Ma per la felicità degli spettatori, questo sposta molto poco nella data di uscita, fissata a brevissimo da Netflix.

Boom di ascolti per The Crown all’indomani del triste annuncio di Buckingham Palace, riguardo la morte improvvisa della Regina Elisabetta II. Il Regno Unito è in lutto e i funerali di Stato sono ancora in corso. Nel frattempo, diversi membri del mondo dello spettacolo portano i loro omaggi ciascuno a proprio modo. Nel caso di Netflix, la decisione di bloccare momentaneamente i lavori sulla nota serie The Crown come forma di rispetto.

Ma la quinta stagione era ormai praticamente conclusa e questo ha permesso oggi a Netflix, nell’ambito dell’evento TUDUM, di fissare la data d’uscita molto presto nel calendario. La première dovrebbe arrivare infatti il 9 novembre e come di consueto vedrà un grosso recasting di attori per ruoli della Famiglia Reale. Dopo Claire Foy e Olivia Colman nel ruolo della Regina, è ora il turno di Imelda Staunton (Harry Potter). Nonostante l’intenzione iniziale degli sceneggiatori di chiudere la serie alla quinta stagione, ancora un’altra deve seguire.

In questa quinta dunque, che si focalizza sul rapporto fra il Principe Carlo e Lady Diana, non assisteremo alla morte della regina ovviamente, che si potrebbe decidere di mostrare a conclusione della sesta e ultima stagione. In fatto di stop, la serie è stata particolarmente sfortunata soprattutto dopo un grosso furto sul set, avvenuto qualche mese fa, che ha sottratto centinaia di migliaia di sterline in oggetti di scena, rallentano gli allestimenti.