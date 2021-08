The Crown 5, debuttano i nuovi Carlo e Diana: le foto con Dominic West e Elizabeth Debicki

Dopo la prima immagine di Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, l'account ufficiale di The Crown ha svelato un primo sguardo al principe Carlo e Lady Diana nella quinta stagione della serie Netflix, in cui verranno interpretati rispettivamente da Dominic West ed Elizabeth Debicki.

I due attori prendono il posto di Josh O'Connor ed Emma Corrin dopo una stagione 4 che ha esplorato tra le altre cose proprio il matrimonio tra Carlo e Diana. Tra le new entry segnaliamo inoltre la presenza di Lesley Manville nei panni della principessa Margaret e Jonathan Pryce nel ruolo del principe Filippo.

"È un ruolo da sogno" aveva dichiarato la star di Tenet in merito alle responsabilità di interpretare una figura iconica come Lady Diana. "È un essere umano così straordinario e vive ancora nel cuore di così tante persone. Sono travolta dalle emozioni, sono terrorizzata ed elettrizzata. Non vedo l'ora di iniziare."

Voi che aspettative avete nei confronti del nuovo arco narrativo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. In attesa di conoscere la data di uscita della nuova stagione su Netflix, la produttrice esecutiva Suzanne Mackie ha confermato che The Crown si concluderà con la stagione 6, almeno secondo la volontà del creatore e showrunner Peter Morgan.