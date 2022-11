The Crown 5, Dominic West su Re Carlo III: ''Provo profonda simpatia per lui''

Dopo aver guardato in loop il trailer di The Crown 5, pubblicato da Netflix il mese scorso, non vediamo l'ora di osservare più da vicino la chiacchieratissima famiglia reale inglese in questa nuova stagione, mentre sul personaggio del Principe Carlo, ha da poco parlato il suo attore Dominic West!

In uno speciale intitolato Becoming Charles, l'attore si è addentrato più nello specifico nella nuova stagione di The Crown, che racconterà gli anni del divorzio di Carlo dalla principessa del popolo Diana, interpretata da Elizabeth Debicki. West ha rivelato di provare una profonda simpatia per il suo personaggio, che ha dovuto affrontare una vita non sempre facile.

''Carlo è nel pieno della sua vita, ma anche nel profondo della sua tragedia, se così si può dire, e quindi è molto malinconico", ha detto West: ''Ma è anche molto stimolante, dinamico in termini di ciò che vuole fare con la sua vita e con il suo ruolo nella monarchia''. Nonostante la figura del neo Re Carlo III sia stata sempre meno amata rispetto a quella di Lady D, in gran parte a causa del suo amore per Camilla Parker Bowles, per West è proprio negli anni affrontati nella quinta stagione che Carlo gli appare più interessante. Di rimando anche la neo regina consorte non è di certo stata la più amata del regno e per il suo ruolo nella vita di Carlo, mai realmente accettata.

E sarà proprio questo uno degli aspetti focali della quinta stagione. Il creatore di The Crown Peter Morgan ha infatti dichiarato di aver provato ad indagare, con onestà, l'uomo Carlo ed il suo rapporto ostacolato con l'unica donna che abbia mai realmente amato.

