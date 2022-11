The Crown 5, Dominic West sul ruolo di Carlo: ''Nessun giudizio morale''

Ad oggi The Crown 5 è la serie più vista su Netflix e pare che la sua scalata verso la vetta delle views sulla piattaforma non si arresterà a breve. Uno dei protagonisti della serie è l'attore Dominic West che, nei panni del complicato Carlo, ha dovuto affrontare più di una sfida sul set.

Interpretare una persona realmente esistita non è mai un compito facile, ma quando questa persona è l'attuale Re del Regno Unito le cose si complicano ulteriormente. Lo sa bene Dominic West, che in The Crown 5 veste i panni di Carlo durante i tumultuosi anni della separazione dalla Principessa Diana (Elizabeth Debicki).

Per entrare meglio nel personaggio West ha sfruttato ogni occasione e risorsa messa a disposizione dalla produzione della serie. Tra le varie, ha anche affittato un cottage in Cornovaglia e parlato con quante più persone possibili vicine a Carlo negli anni '90, per potersi fare un'idea più precisa dell'uomo che oggi è Re.

In una recente intervista a The Hollywood Reporter, l'attore ha raccontato del suo lavoro in The Crown, del famigerato scandalo del "Tampongate" e del motivo per cui ritiene che Carlo sia spesso giudicato eccessivamente in modo negativo dai sudditi e non solo: "Un paio di anni fa, Peter Morgan mi ha contattato, sono andato a trovarlo e mi ha detto che mi immaginava nei panni di Carlo. Ci ho pensato a lungo, ma non ho saputo dire no", aggiungendo: "Questa stagione si concentra su un periodo cruciale e fondamentale della vita di Carlo e Diana e ho preso questo lavoro molto sul serio. Non poter parlare a tu per tu con lui è stato complicato, perché ho dovuto lavorare su un personaggio dall'esterno. L'ho dovuto osservare con distacco, senza giudizi".

Con le puntate già disponibili su Netflix e con polemiche mai si placheranno, qui la nostra recensione di The Crown 5!