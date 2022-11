The Crown 5, Elizabeth Debicki non giudica la famiglia reale: 'Non ho un'opinione precisa'

Mentre manca ormai pochissimo al debutto della quinta stagione di The Crown, che approderà su Netflix il 9 novembre prossimo, nel corso di un'intervista rilasciata a British Vogue, Elizabeth Debicki, che nello show interpreterà la versione più matura di Lady Diana Spencer, ha dichiarato di non avere un'opinione precisa sulla famiglia reale.

L'attrice australiana ha rivelato infatti di non seguire nessuna notizia relativa alla famiglia reale, aggiungendo che l'infinita copertura giornalistica del Daily Mail le ha dato la nausea. "Non ho delle opinioni precise sulla Famiglia Reale. Questo è un vantaggio, no?". Per quanto riguarda la possibilità di incontrare i reali, come alcuni dei suoi co-protagonisti di The Crown, Debicki ha aggiunto: "No. Forse non lo farò mai. Anche se il principe Harry sembra divertente".

Come precisato, la quinta stagione di The Crown debutterà il 9 novembre e ha già suscitato polemiche sulla scia della morte della Regina Elisabetta II avvenuta quasi due mesi fa.

"Chiunque abbia lavorato allo show ha la percezione di quanto sia estremamente difficile avere quel tipo di vita", ha aggiunto Debicki. "Le regole vengono decise anche per te: meno fai e meglio è. Anche se, ovviamente, Diana ha infranto questa regola. Ha infranto la quarta parete, ne ha tratto beneficio, ma le conseguenze sono state devastanti. Devo dire che è stato un dono enorme imparare ciò che ho imparato su questa persona. Per molti versi, è una storia di immensa trasformazione - e anche di trionfo. Il pubblico ha potuto assistere alla sua evoluzione in una donna incredibilmente forte, che cercava di controllare una narrazione che era la cosa che più le sfuggiva in assoluto".

Per quanto riguarda la copertura del Daily Mail, Debicki ha aggiunto poi sulla defunta principessa Diana: "Quando si è carne da macello per i media, quello che fa vendere un giornale è tutto ciò che conta, ma per lei è sempre stato personale. Come poteva non esserlo?".

Infine, sulla sua interpretazione: "Spero di aver fatto qualcosa di interessante per lei", ha detto Debicki. "Questo era l'obiettivo".