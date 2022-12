The Crown 5, Elizabeth Debicki: 'Per prepararmi al ruolo di Diana ho letto molti libri'

Poche settimane fa ha debuttato su Netflix la quinta stagione di The Crown, la serie ideata e scritta da Peter Morgan e incentrata sulla figura della regina Elisabetta II.

In occasione dei nuovi episodi, Elizabeth Debicki ha rilasciato un'intervista a Collider per parlare del suo personaggio e di molto altro ancora. Per chi non lo sapesse, l'attrice veste i panni della principessa Diana, interpretata da Emma Corrin nella stagione 4.

"Ho letto la biografia di Andrew Morton", ha esordito l'attrice. "Ho letto molti libri diversi. Ho guardato un sacco di cose. Ho visto molti documentari. Ho avuto anche il tempo per farlo, il che è stato un enorme lusso. Ho davvero ricercato molte cose. È interessante. Ma dopo un po', per ogni libro che leggevo, ho realizzato che c'era sempre anche un punto di vista portato avanti dall'autore. Quindi, alla fine è stato quasi più facile leggere solamente delle informazioni di base e guardare dei filmati".

Parlando dei nuovi episodi, in molti hanno sottolineato l'incredibile performance della Debicki, che ha provato in tutti i modi possibili ad incarnare la principessa: "Sai, imitare i suoi movimenti è un aspetto davvero importante. E anche l'aspetto vocale lo è. Abbiamo un insegnante di movimento su The Crown. Si chiama Polly Bennett. Lei è un genio. È il suo lavoro. Insieme a lei facciamo quel tipo di lavoro, guardiamo delle cose e poi ne parliamo. Non ci limitiamo a dire: "Oh, il personaggio fa questo. Sì. È stato un enorme processo. Mi ha preso molto tempo".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla figura di Carlo in The Crown 5.