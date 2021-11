The Crown 5, Elizabeth Debicki è praticamente la sosia di Lady Diana nella nuove foto

Dopo che le recenti foto dal set di The Crown 5 si erano focalizzate su Lady Diana e il Principe Carlo, i nuovi scatti dai prossimi episodi dell'acclamata serie Netflix pubblicati in queste ore puntano i riflettori sulla trasformazione di Elizabeth Debicki.

L'account Twitter mediafilm ha pubblicato delle nuove immagini tratte dal set della quinta stagione di The Crown, e come potete vedere nel post in calce all'articolo Elizabeth Debicki è praticamente una sosia della principessa Diana mentre indossa il famigerato "vestito della vendetta": nelle foto, l'attrice di Tenet sembra sorprendentemente simile alle vere foto della Principessa scattate nel 1994, con indosso una replica del celebre abito da cocktail in seta disegnato da Christina Stambolian e una copia della collana di zaffiri, diamanti e perle che indossava Diana.

Il look, ribattezzato come detto poco sopra 'Vestito della vendetta', venne sfoggiato la sera del 29 giugno 1994 ad un party ospitato dalla rivista Vanity Fair: la definizione di 'revenge dress' venne coniata in quanto Lady Diana indossò l'abito poche ore dopo che il principe Carlo, in un'intervista andata in onda in televisione quello stesso 29 giugno, aveva ammesso pubblicamente l'infedeltà nei confronti della principessa. La foto conferma inoltre che The Crown 5 sarà ambientata negli anni 90.

Vi ricordiamo che The Crown 5 uscirà a novembre 2022, anche se al momento non è stata fornita una data d'uscita precisa.