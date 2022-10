The Crown 5, Elizabeth Debicki sul 'revenge dress' di Diana: 'Rappresenta la storia'

Dopo averla vista ufficialmente nelle prime immagini di The Crown 5, Elizabeth Debicki farà il suo esordio nei panni di Lady Diana Spencer nel corso appunto della quinta stagione della serie Netflix che stavolta sposterà l'ambientazione (con conseguente cambio di cast) alla metà degli anni '90. Ci sarà anche il famigerato "revenge dress".

Elizabeth Debicki ha ricevuto molti messaggi da amici e conoscenti dopo l'annuncio che avrebbe interpretato la principessa Diana nelle stagioni 5 e 6 di The Crown e tutti loro avevano una grande domanda: avrebbe potuto indossare il cosiddetto "revenge dress" di Diana? Alla fine la risposta è stata affermativa.

"Mi ha affascinato il fatto che le persone fossero così colpite da quel vestito", racconta Debicki. "Quando si è saputo che avevo ottenuto la parte, ho ricevuto messaggi di congratulazioni, [ma] c'era anche un'enorme quantità di messaggi sul Revenge Dress. 'Indosserai il Revenge Dress?' 'Oh mio Dio, indosserai il Revenge Dress!'".

Disegnato originariamente da Christina Stambolian, la Principessa indossò questo abito nero aderente e senza spalline a un party alla Serpentine Gallery di Londra nel 1994, la stessa sera in cui venne proiettato un documentario sul Principe Carlo, in cui confessò di essere stato infedele a Diana dopo che il loro matrimonio si era "irrimediabilmente compromesso".

Sull'indossare un vestito così celebre, Debicki ha dichiarato: "Molto significativo e piuttosto potente, ma ha anche provocato qualcosa in me come attrice. Non riesco a spiegarlo. È piuttosto incredibile che un abito rappresenti un momento della storia, o che la vita di questa persona rappresenti così tanto e diventi così iconica. Quindi è stato un grande giorno sul set per me!".

Debicki ha lavorato a stretto contatto con la costumista di The Crown, Amy Roberts, e con la responsabile degli acquisti, Sidonie Roberts, per gli abiti che indossa nella serie.

"Sono incredibili e ci siamo trovate benissimo come persone e come collaboratrici", ha detto l'attrice australiana. "Non si tratta di una vera e propria ricreazione. Eravamo davvero interessati ad approfondire l'essenza di ciò che rendeva il suo guardaroba così iconico, il motivo per cui era innovativo sotto molti punti di vista, i pensieri psicologici che stavano dietro alle sue scelte che erano innovative in senso fashion e anche come membro della famiglia reale. [Diana] ha creato una silhouette che era più casual, più relazionabile, più cool, forse più chic, e quindi eravamo molto interessati ad approfondire questa psicologia".

The Crown 5 arriverà su Netflix il 9 novembre 2022. Nell'attesa dell'arrivo del trailer, previsto per domani, potete visualizzare i primi poster di The Crown 5.