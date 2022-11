The Crown 5, vuoi essere molto british? Lezione col cast per un perfetto accento reale!

The Crown 5 è già la serie più vista su Netflix a solo pochi giorni dalla sua uscita. Quando si tratta di immedesimarsi in un personaggio realmente esistito, il margine d'errore è davvero poco, soprattutto se si tratta della Royal Family. Netflix Italia ci regala un'intervista ai protagonisti di The Crown 5 incentrata proprio sulla questione.

Netflix ha pubblicato un video dal titolo: "Il segreto per avere un perfetto ACCENTO REALE", ma la verità è che, oltre all'utilità per qualcuno che voglia impostare meglio il proprio accento, il video ci mostra le incredibili capacità attoriali dei protagonisti che hanno riprodotto mostruosamente bene le voci originali.



"La gente conosce bene le voci di queste persone. Perciò ci si impegna a emularle al meglio", questa una delle prime dichiarazioni di Elizabeth Debicki, la nuova interprete di Diana in The Crown 5. L'attrice australiana si fa carico di una Diana inquadrata nel momento più critico della sua vita: gli anni del matrimonio con Carlo e la sua crisi, fino al divorzio. "E' un ulteriore livello di pressione", così afferma la Debicki, che riconosce la responsabilità di essere fedele ad un personaggio di tale calibro.

"Diana è diversa. La sua mascella è molto meno tesa, è più sciolta e tende a parlare usando note più basse e a trascinare i finali delle parole", queste le parole per descrivere il modo di esprimersi di Lady D. Tali informazioni vengono condivise da William Conacher, un insegnante di dizione estremamente competente che si è occupato di seguire la Debicki e Dominic West (nel ruolo di Carlo). Elizabeth nel video ha definito l'insegnante come "il segreto dell'accento reale perfetto".

"Come un coreografo", Conacher analizza gli accenti pezzo per pezzo per poi insegnarlo ai suoi attori. Nell'intervista rilasciata da Netflix Italia, l'insegnante ha fatto notare dei particolari davvero interessanti sul modo di parlare di Diana e Carlo. A proposito di quest'ultimo, viene fatto presente che "la particolarità di Carlo è di tenere la bocca ferma e contemporaneamente alzarne un angolo. E' importante per Carlo, lo fa spesso". Questa è una tendenza che ha influenzato la fisionomia del principe (ormai Re) dovuta alla paura costante di dire la cosa sbagliata, come riporta l'attore che lo interpreta.

Se vi ha incuriosito il lavoro svolto dagli attori di The Crown 5 con William Conacher, vi rimandiamo subito al video sulla trasformazione in Diana di Elizabeth Debicki!