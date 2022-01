The Crown 5, una famosissima star di Bollywood sarà l'amante di Lady Diana

Nuove contaminazioni dal lontano oriente si aggiungono al cast di The Crown 5 e riguardano da vicino il personaggio di Lady Diana, proprio colei che fu emarginata dalla Royal Family per la sua relazione "scandalosa" al di fuori del matrimonio col Principe Carlo. Ecco chi interpreterà l'amante della Principessa del Galles.

Una delle pagine più oscure e inquietanti della storia recente del Regno Unito è senz’altro la tragica morte di Lady D – la Diana Spencer andata in sposa al Principe Carlo, figlio di Elisabetta II – in quel maledetto sottopasso parigino nell’agosto del 1997. Teoricamente un incidente, che fece però sorgere innumerevoli teorie del complotto intorno alle responsabilità dirette o indirette della Famiglia Reale. Qualcuno sostiene addirittura siano stati proprio loro a causare il disastro, che verrà messo in scena nella quinta stagione, con Elizabeth Debicki uguale a Lady D in The Crown.

In quel tragico 31 agosto, Diana era accompagnata dal ricchissimo imprenditore e suo amante Dody Al-Fayed. Stavano “fuggendo” dai paparazzi che li seguivano a stretto giro, quando la macchina guidata dal loro autista – l’unico sopravvissuto – si schiantò contro il tredicesimo pilastro del sottovia, uccidendo Diana e Dody. Il fatto che non sia mai stata chiarita del tutto la dinamica dell’incidente, se si sia trattato per esempio di un malfunzionamento o addirittura di una manomissione, ha alimentato la teoria che dietro ci fossero i servizi segreti britannici e l’ordine di mettere fine allo scandalo della Lady che stava infangando il buon nome della Famiglia Reale, almeno ai loro occhi. La famiglia Al-Fayed è sempre stata fervida sostenitrice di questa teoria.

Tuttavia non è Fayed, che ha già trovato il suo volto in Khalid Abdalla (The Kite Runner), il personaggio che verrà interpretato da Humayun Saeed, praticamente un mostro sacro nel cinema del subcontinente indiano. Di nazionalità pakistana, nonostante il perenne conflitto fra i due Stati e fra le loro rispettive industrie cinematografiche, ha lavorato sia a Lollywood – la Hollywood pakistana – che per la ben più famosa Bollywood: la prima, storica fra le grandi industrie di blockbuster capace di fare concorrenza a L.A. e a guadagnarsi così il neologismo.

Saeed interpreterà il Dottor Khan, un cardiochirurgo britannico-pakistano che ha praticato presso il Royal Brompton Hospital di Londra. Una dichiarazione del 2004 rilasciata da Khan alla polizia metropolitana, presentata poi nel 2008 da un’inchiesta sulla morte di Diana, affermava come i due avessero avuto una relazione dal 1995 al 1997 e che lei avesse rotto con lui dopo aver incontrato Dodi Al-Fayed durante una vacanza.

Nella dichiarazione, il Dottor Khan ha affermava di aver preso in considerazione una vita con la principessa Diana, ma a patto di trasferirsi in Pakistan (come poi fece) poiché la situazione con la stampa, che perseguita ogni sua mossa, avrebbe reso la loro vita impossibile. Staremo a vedere dove sarà collocato il suo personaggio all’interno dell’arco temporale coperto da The Crown 5, che come sappiamo dal recasting effettuerà un ampio salto nel futuro rispetto alle precedenti stagioni, con tutti gli attori sostituiti da loro versioni più anziane.