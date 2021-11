The Crown 5, il figlio di Dominic West sarà il giovane principe William

E' attesa tra esattamente un anno la quinta stagione di The Crown con un cast totalmente rinnovato: dopo l'annuncio di Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni di Diana e Carlo in The Crown, Variety rivela che il figlio di quest'ultimo sarà il giovane principe William.

Ebbene sì, secondo la rinomata testata, Senan West, il figlio tredicenne di Dominic, è la new-entry del cast della quinta stagione di The Crown, che riprenderà la storia della famiglia Windsor negli anni '90.

Un decennio complicato per la famiglia reale inglese, a partire dal 1992, l'anno dell'incendio del castello di Windsor, passando alla famosa intervista del 1995 di Diana Spencer alla BBC sul matrimonio con il principe Carlo, per giungere infine alla controversa morte della principessa Diana nel 1997 in un incidente stradale sul tunnel dell'Alma.

Senan interpreterà un principe William di poco più grande di lui, nel suo percorso dall'adolescenza all'età adulta: William aveva solo 15 anni nel 1997, quando la madre Diana è morta in un incidente d'auto a Parigi insieme al compagno Dodi Al-Fayed. I produttori di The Crown non hanno ancora rivelato se la morte della principessa sarà raccontata nella serie, ma è probabile che in ogni caso vedremo gli eventi che hanno portato a quella tragica scomparsa.

Oltre ai nomi già citati, nel cast saranno presenti Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II con Jonathan Pryce a interpretare il principe consorte Filippo. Inoltre, Khalid Abdalla sarà Dodi Al Fayed in The Crown 5.