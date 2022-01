The Crown 5: filmata anche la scena dell'ultima apparizione pubblica di Lady Diana

Nel corso di questo 2022 dovrebbe arrivare su Netflix l'attesissima quinta stagione di The Crown, che approfondirà e porterà a conclusione la tragica storia della Principessa Diana Spencer che stavolta avrà il volto più maturo di Elizabeth Debicki, la quale ha ereditato il ruolo da Emma Corrin, sua la versione più giovane nella quarta stagione.

Dalle ultime foto dal set vediamo infatti Elizabeth Debicki interpretare Lady Diana in vari momenti (finali) della sua vita corrispondenti alle varie apparizioni pubbliche dell'ex-consorte di Carlo. La vediamo infatti nel 1992 nel suo viaggio in Egitto, nel 1994 al party organizzato da Vanity Fair con indosso il vestito ribattezzato "Revenge Dress", in risposta alle dichiarazioni dei vari tradimenti del Principe. Così come la vediamo anche nel 1997, anno cui morì tragicamente in un incidente stradale nelle strade di Parigi.

In particolare, uno dei vestiti indossati da Debicki è quasi identico a quello indossato da Diana nella sua ultima apparizione pubblica alla Royal Albert Hall di Londra, dove la principessa del Galles era arrivata per assistere alla rappresentazione del Lago dei Cigni di Ciaikovski. Potete visualizzare le immagini affiancate in calce a questa news.

Recentemente, le riprese di The Crown 5 sono state interrotte anzitempo a causa del Covid. Non è chiaro al momento il numero di casi, ma il Daily Mail, che ha riportato per primo la notizia, parla di otto membri della troupe coinvolti. Un portavoce di Netflix ha dichiarato a Variety: "The Crown ha terminato le riprese un giorno prima del previsto rispetto a quanto pianificato per le vacanze di Natale, a seguito di alcuni casi positivi all'interno del team. Vogliamo garantire così la sicurezza degli altri e fare in modo che tutti i membri della produzione possano godersi le festività con i loro cari".

Nella quinta stagione di The Crown vedremo anche il figlio di Dominic West nel ruolo del giovane principe William.