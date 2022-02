The Crown 5, furto sul set: trafugate antichità e gioielli per oltre 200mila dollari

Oltre 350 oggetti di scena, tra gioielli, pezzi di argenteria e antichi candelabri, sono stati trafugati la scorsa notte dal set inglese della serie Netflix The Crown, per un valore complessivo che supera i 200mila dollari. Sia la società di produzione The Left Bank che la stessa Netflix hanno confermato la notizia.

Dopo la sospensione delle riprese a causa di alcuni casi di Covid sul set di The Crown 5, una nuova sciagura si abbatte sull'acclamata serie Netflix: nella notte si è consumato un furto ai danni del set del celebre show sulla famiglia reale britannica.

Le forze di polizia della contea del South Yorkshire indagano sul furto di alcuni oggetti che si trovavano all'interno di 3 veicoli parcheggiati in un'area riservata ai camion vicina al set di Doncaster, mentre una troupe stava girando alcune scene nelle vicinanze.

In una nota, Netflix ha confermato il furto, con la rassicurazione che la produzione di The Crown non sarà interrotta: "Possiamo confermare che i pezzi d'antiquariato sono stati rubati. Speriamo che vengano ritrovati e che ci siano restituiti integri. Cercheremo di sostituirli, senza interrompere le riprese".

Nel tentativo di recuperare gli oggetti nel caso in cui i ladri provassero a metterli in vendita, la produzione ha diffuso una lista dettagliata al settimanale inglese Antiques Trade Gazette, che include una replica del celebre Uovo dell'incoronazione Fabergé del 1897, 12 candelabri in argento e 7 in oro, alcune icone religiose russe e vari pezzi di cristalleria.

"Gli oggetti rubati non sono necessariamente nelle migliori condizioni, pertanto hanno un limitato valore per la vendita" ha dichiarato l'arredatrice del set di The Crown Alison Harvey. "In ogni caso, si tratta di oggetti di valore in quanto appartenenti all'industria cinematografica britannica".

Si tratta di un ostacolo inatteso per la quinta stagione di The Crown, le cui riprese vanno avanti dalla scorsa estate. La notizia positiva è che il set non subirà battute d'arresto, a quanto afferma Netflix, e dunque il furto non inciderà sulle tempistiche già programmate dalla produzione, con l'esordio su Netflix atteso per novembre 2022.

L'attesa per The Crown 5 è alle stelle: dopo il successo della quarta stagione, il pubblico aspetta il ritorno di The Crown da novembre 2020. Finora abbiamo visto solo alcune foto dal set di The Crown 5, che ci hanno mostrato per la prima volta Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni della principessa Diana e del principe Carlo.