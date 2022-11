The Crown 5: Imelda Staunton poco apprezzata come Elisabetta II per colpa di Harry Potter?

La quinta stagione di The Crown è disponibile da mercoledì scorso su Netflix e ha visto concretizzarsi il cambio di cast che normalmente avviene ogni due stagioni nello show di Peter Morgan. Stavolta a ricoprire il ruolo della Regina Elisabetta II è Imelda Staunton, anche se gli spettatori continuano ad associarla al personaggio di Harry Potter.

Non sono pochi coloro che stanno apprezzando questa nuova stagione di The Crown, come le altre quattro venute prima del resto; tuttavia, sempre più spettatori si sono riversati su Twitter lamentandosi di essere costantemente distratti dall'immagine di Imelda Staunton come nuova Regina Elisabetta, in quanto in molti associano l'attrice al perfido personaggio di Dolores Umbridge, impersonato in Harry Potter e l'Ordine della Fenice.

"Il mio cervello non sa proprio cosa farsene di Dolores Umbridge nei panni della Regina Elisabetta", ha twittato uno spettatore. "Continuo ad aspettarmi che inizi ad elargire punizioni". Un altro ha aggiunto: "Ho provato a dargli una possibilità ma la versione di Imelda Staunton della regina in The Crown è troppo simile a Dolores Umbridge e continuo ad aspettarmi che venga portata via da una mandria di centauri".

"Faccio fatica a guardare The Crown in questa stagione perché il mio cervello non riesce a NON vedere Dolores Umbridge - molto... sconcertante", ha scritto un altro spettatore. "Non riesco a provare simpatia per Dolores Umbridge e l'Alto Passero", ha scritto un altro, facendo riferimento al precedente ruolo del Principe Filippo Jonathan Pryce in Game of Thrones.

Tuttavia, altri hanno sottolineato che il confronto dimostra quanto sia impressionante l'interpretazione della Staunton. "Penso che sia così divertente che alcune persone siano state infastidite dal fatto che Imelda Staunton sia stata scritturata per il ruolo della regina perché tutto ciò che vedono è la Umbridge", ha detto uno di loro. "L'avete odiata così tanto perché era innegabilmente brillante. Lo stesso vale per The Crown: nessuno avrebbe potuto interpretare questa regina se non lei".

Distratti o no dalla Staunton, The Crown 5 è la serie più vista su Netflix.