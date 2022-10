The Crown 5, Imelda Stauton è la regina Elisabetta nei nuovi poster ufficiali

Manca ormai poco al 9 novembre, giorno in cui la quinta stagione di The Crown farà il suo debutto su Netflix: la piattaforma sa bene che questo è il momento di spingere con il piede sull'acceleratore dell'hype, e lo fa pubblicando tramite i profili social ufficiali dello show due nuovi poster decisamente interessanti.

Mentre pochi giorni fa le prime immagini ufficiali di The Crown 5 ci hanno mostrato la Famiglia Reale al completo, i nuovi poster preferiscono indugiare su quelli che sono presumibilmente i due personaggi più attesi di questa nuova stagione, vale a dire la principessa Diana interpretata da Elizabeth Debicki e, ovviamente, la regina Elisabetta, che avrà stavolta il volto di Imelda Staunton.

Proprio la star di Tenet aveva recentemente parlato della possibilità di avere un'infinità di materiale a cui ispirarsi per la sua Diana: "Questa è la cosa incredibile di interpretare queste persone in questo momento, perché nel viaggio di The Crown, tra tutte le stagioni, la quinta è il contenuto visivamente più fedele che abbiamo della Famiglia Reale. Negli anni ‘90 si è cominciato a filmare tutto, anche con la nascita dei canali di notizie attivi 24 ore su 24, quindi c’è proprio questa incredibile quantità di contenuti a cui abbiamo accesso" erano state le parole di Elizabeth Debicki.

Debicki raccoglierà l'eredità di Emma Corrin, mentre Imelda Staunton avrà sulle spalle il peso delle splendide interpretazioni di Claire Foy ed Olivia Colman. Nei giorni scorsi, intanto, Peter Morgan ha parlato dell'ansia provata nel preparare la scena della morte di Diana.