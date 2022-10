The Crown 5, Netflix pubblica finalmente il primo trailer: ed è mozzafiato

Come promesso, dopo la pubblicazione delle prime foto di The Crown 5 di qualche giorno fa, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo attesissimo trailer dei nuovi episodi dell'acclamata serie tv sulla Famiglia Reale.

Con un nuovo cast guidato da Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, The Crown 5 è ambientato in prossimità del 40esimo anniversario della sua ascesa al trono, con la sovrana che guardandosi indietro vede un regno che ha incluso nove primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e il tramonto dell'Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all'orizzonte: il crollo dell'Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell'ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia, costretta a fare i conti anche nel privato.

Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi, e quando lo scrutinio dei media si intensifica, la principessa decide di prendere il controllo della situazione e infrangere le regole familiari pubblicando un libro che espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

The Crown 5 debutterà dal 9 novembre prossimo in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti guardate i poster ufficiali di The Crown 5.