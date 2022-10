The Crown 5, Peter Morgan sulla scena della morte di Diana: 'C'è una certa ansia'

Dopo l'interruzione delle riprese di The Crown 5 dovuta alla morte della Regina Elisabetta II, i lavori per la serie Netflix sono ripartiti ma c'è una certa ansia per le riprese di uno dei momenti più tragici che hanno coinvolto la famiglia Windsor e cioè la morte di Lady Diana.

Secondo Deadline, le scene verranno girate tra due settimane, con l'attrice Elizabeth Debicki che vestirà i panni della cosiddetta Principessa del popolo. Come affermato in precedenza dal creatore di The Crown Peter Morgan, l'incidente automobilistico che ha portato alla morte della ormai ex consorte di Carlo non verrà ricreato sullo schermo; invece, lo spettacolo si concentrerà sui momenti che hanno preceduto la tragedia e le sue effettive ricadute.

"Temevamo di arrivare a questo punto. Il conto alla rovescia è di due settimane e sebbene i lavori proseguano con calma, è giusto riconoscere che per questa scena in particolare c'è una certa ansia; una sensazione palpabile di vergine, ci sentiamo davvero in bilico. Voglio dire, c'è una sensibilità davvero enorme intorno a questo tragico evento".

E su come verrà realizzata effettivamente la scena, la fonte dice: "Vediamo l'antefatto: l'auto che lascia il Ritz dopo mezzanotte con i paparazzi all'inseguimento e poi le conseguenze di tutto questo con l'ambasciatore britannico in Francia che entra in azione con il Foreign Office e poi le successive conseguenze costituzionali".

La trepidazione dunque è tanta, visto anche il boom di ascolti fatto da The Crown nelle scorse settimane. La serie Netflix riuscirà a rendere al meglio un momento tanto complicato della storia britannica? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.