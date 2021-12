The Crown 5, la produzione va in vacanza in anticipo: ci sono casi di Covid sul set

Sono attualmente in corso le riprese della quinta stagione di The Crown, la fortunata serie Netflix sulla famiglia reale britannica, e nelle scorse settimane abbiamo notato che Elizabeth Debicki sembra la sosia di Diana. La produzione è però stata sospesa, a quanto riporta Variety, a causa del diffondersi di nuovi casi di Covid sul set.

Le vacanze di fine anno cominciano così in anticipo per il cast e la troupe di The Crown. Non è chiaro al momento il numero di casi, ma il Daily Mail, che ha riportato per primo la notizia, parla di otto membri della troupe coinvolti.

La variante Omicron continua a diffondersi in Gran Bretagna, e un portavoce di Netflix ha dichiarato a Variety: "The Crown ha terminato le riprese un giorno prima del previsto rispetto a quanto pianificato per le vacanze di Natale, a seguito di alcuni casi positivi all'interno del team. Vogliamo garantire così la sicurezza degli altri e fare in modo che tutti i membri della produzione possano godersi le festività con i loro cari."

Nella quinta stagione di The Crown vedremo anche il figlio di Dominic West, nel ruolo del giovane principe William. La produzione riprenderà presumibilmente all'inizio di gennaio, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale.