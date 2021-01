The Crown 5: quando esce la prossima stagione su Netflix? Tutto sul nuovo cast

Il grande momento della serie TV The Crown continua. Dopo la splendida quarta stagione, della quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione di The Crown 4, lo show Netflix è pronto a stupire anche con il proprio ciclo di episodi. Ecco tutte le novità che conosciamo riguardo alla prossima stagione della serie ideata da Peter Morgan.

Il rinnovo

Durante il mese di gennaio 2020, proprio lo showrunner di The Crown aveva dichiarato che il quinto arco narrativo del prodotto Netflix sarebbe stato l'ultimo. Tuttavia, a luglio dello stesso anno, sempre Morgan è tornato sui propri passi:

"Per dare giustizia alla complessità e alla ricchezza della storia dovremmo ritornare alle nostre idee originali e fare sei stagioni."

Tale notizia è stata poi confermata da Cindy Holland, vicepresidente di Netflix, che ha dichiarato come The Crown si chiuderà con la stagione 6.

Lo stato dei lavori di The Crown 5

Dopo essere stati quindi rassicurati sul fatto che potremo assistere ancora a diversi capitoli della storia della famiglia reale, non resta che parlare della produzione del quinto ciclo di episodi della serie. Tramite un report di Deadline, abbiamo scoperto che le riprese di The Crown 5 inizieranno a giugno del 2021, quindi presumibilmente assisteremo alla première della stagione durante i primi mesi del 2022.

Il cast

Tuttavia, conferme sul nuovo cast sono già arrivate. Il ruolo della regina Elisabetta, che è stato interpretato magistralmente da Olivia Colman, passerà a Imelda Staunton (che abbiamo ammirato in Downton Abbey e in Harry Potter nel ruolo della perfida Dolores Umbridge) per delle questioni anagrafiche: ci troveremo davanti, infatti, a una regina più anziana.

Inoltre, anche la parte della principessa Margaret vedrà avvicendarsi due splendide attrici. Helena Bonham Carter, infatti, passerà il testimone a Lesley Manville (candidata agli Oscar del 2018 per Il filo nascosto).

In attesa di ulteriori dettagli, vi lasciamo all'intervista concessa da Imelda Staunton riguardo al suo futuro ruolo della regina Elisabetta in The Crown 5. Ora è il vostro turno: attendete con impazienza la quinta stagione di The Crown? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!