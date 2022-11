The Crown 5 è già la serie più vista su Netflix: conquistata la prima posizione, è record?

Mentre Enola Holmes 2 diventava il film più visto in streaming tra tutte le piattaforme disponibili, The Crown 5 ha iniziato la sua scalata verso la vetta della top 10 delle serie tv più viste attualmente su Netflix.

La storia dell'ascesa e del regno della regina Elisabetta II è stata una delle serie più acclamate e popolari di sempre per Netflix, e il penultimo ciclo di episodi ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming on demand questa settimana, spostando la narrazione negli anni '90, con Imelda Staunton che assume il ruolo della regina Elisabetta ed Elizabeth Debicki che si trasforma nella principessa Diana.

I fan si sono evidentemente catapultati sulla piattaforma per riprodurre i nuovi episodi - dieci, tutti già disponibili - dato che, dopo il debutto sul servizio nella giornata di mercoledì, The Crown 5 in poche ore è già entrato nella top 10 delle serie Netflix più viste della settimana, superando la maggior parte degli altri titoli del servizio: ieri giovedì 10 lo show era approdato al secondo posto, mentre oggi venerdì 11, The Crown 5 è al primo posto della classifica, con Manifest relegata al secondo gradino del podio (la top3 è chiusa da Inside Man). Riuscirà la quinta stagione a stabilire un nuovo record per la serie di Peter Morgan, o per l'intera piattaforma di streaming? Staremo a vedere.

The Crown 5 è disponibile su Netflix: cliccate sul link evidenziato per scoprite 5 curiosità sulla nuova stagione.