The Crown 5, uno sguardo alla prima immagine di Imelda Staunton nei panni della Regina

Poche settimane dopo l'inizio della produzione di The Crown 5, Netflix ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova protagonista della serie, Imelda Staunton, che sarà la regina Elisabetta II. Come già accaduto nelle serie precedenti, il cast è stato completamente rinnovato per rappresentare al meglio un diverso periodo storico.

L'immagine è visibile anche nel tweet in calce alla notizia. Imelda Staunton prende il posto di Olivia Colman, mentre Elizabeth Debicki sarà la principessa Diana, Lesley Manville interpreterà la principessa Margaret, Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo e Dominic West sarà il principe Carlo.

Un'altra new entry della stagione 5 di The Crown sarà Jonny Lee Miller di Trainspotting, che interpreterà il primo ministro John Major.

"Penso che quella che per me sarà una sfida in più, come se ne avessi bisogno, è il fatto di interpretare la regina con cui abbiamo un po' più di familiarità" ha raccontato Imelda Staunton in una intervista di qualche tempo fa. "Con Claire Foy era quasi storia, e ora ne sto interpretando una versione in cui la gente potrebbe dire: Non fa questo, Non è così... questa è un po' la mia bestia nera personale."

La quinta stagione di The Crown affronterà anche la fine del matrimonio di Carlo e Diana, oltre alla tragica scomparsa di quest'ultima. La produzione ha inoltre già fatto sapere che The Crown si concluderà con la stagione 6.